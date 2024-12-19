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Путин: в России построят центр, важный для развития космической отрасли
Путин: в России построят центр, важный для развития космической отрасли - РИА Новости, 19.12.2024
Путин: в России построят центр, важный для развития космической отрасли
Очень важный центр с точки зрения развития космической отрасли будет строиться в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:24:00+03:00
2024-12-19T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Очень важный центр с точки зрения развития космической отрасли будет строиться в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас в Москве прямо будет строиться и уже строится очередной центр. Очень важный центр с точки зрения развития космической отрасли", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, москва, технологии, космос - риа наука
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин, Москва, Технологии, Космос - РИА Наука
Путин: в России построят центр, важный для развития космической отрасли
Путин: в Москве построят центр, важный для развития космической отрасли