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Путину доложили о задержании украинских диверсантов в Словакии

Путину доложили о задержании украинских диверсантов в Словакии - РИА Новости, 19.12.2024

Путину доложили о задержании украинских диверсантов в Словакии

Президент Владимир Путин рассказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что получил от спецслужб информацию о задержании в Словакии украинских... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:20:00+03:00

2024-12-19T16:20:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что получил от спецслужб информацию о задержании в Словакии украинских диверсантов с картами расположения объектов газовой энергетики."Совсем недавно мне наши спецслужбы доложили, что в Словакии, по-моему, задержаны диверсанты. Причем ясно, что это украинские диверсанты с картами расположения объектов газовой энергетики Словакии", — сказал он.Президент добавил, что поручит выяснить по партнерским каналам, что это было такое. Он также отметил, что украинские диверсанты планируют теракты не только в России, но и в европейских странах."Повторяю еще раз: кормятся с руки, клюют с руки и уже перешли к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор", — сказал он.Глава государства напомнил, что Киев отказался от продления контракта на транзит газа, но, по его словам, это проблема не России. Транзита газа больше не будет, но "Газпром" это переживет, заключил Путин.В начале декабря глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток заявил, что в республике установили участников ячейки, которая могла готовить теракты на объектах критической инфраструктуры, их выдворили на Украину и в Венгрию. По словам министра, существовали реальные подозрения в возможной подготовке атаки на важный энергетический объект — газо- или нефтепровод. По данным телеканала Markíza, диверсанты могли готовить теракт на нефтепроводе "Дружба".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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