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Газпром справится без контракта на транзит газа через Украину, заявил Путин
Газпром справится без контракта на транзит газа через Украину, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Газпром справится без контракта на транзит газа через Украину, заявил Путин
Контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:19:00+03:00
2024-12-19T16:19:00+03:00
2024-12-19T17:13:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет, заявил президент России Владимир Путин."Этого контракта (транзитного газа через Украину европейским потребителям - ред.) не будет, уже всё ясно. Ну, значит хорошо, мы переживем, "Газпром" это переживет", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.Прямая линия Путина проходила в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень и продлилась 4,5 часа.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024, украина, россия, владимир путин, газпром, европа, евросоюз, турецкий поток
В мире, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Украина, Россия, Владимир Путин, Газпром, Европа, Евросоюз, Турецкий поток
Газпром справится без контракта на транзит газа через Украину, заявил Путин
Путин: контракта на транзит газа через Украину нет, но Газпром это переживет