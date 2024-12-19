https://ria.ru/20241219/putin-1990200639.html

Россия будет наращивать долю на рынке СПГ, заявил Путин

Россия будет наращивать долю на рынке СПГ, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Россия будет наращивать долю на рынке СПГ, заявил Путин

Потребности в энергоносителях для мировой экономики растут, и Россия будет наращивать долю на глобальном рынке СПГ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:17:00+03:00

2024-12-19T16:17:00+03:00

2024-12-19T16:43:00+03:00

экономика

россия

в мире

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

энергетика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194939_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_bfb759495f0e9bd4e3d96baccf2c39da.jpg

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Потребности в энергоносителях для мировой экономики растут, и Россия будет наращивать долю на глобальном рынке СПГ, заявил президент России Владимир Путин."Потребности в энергоносителях с точки зрения развития мировой экономики, они все равно продолжают (расти), потребность растет, она будет расти, это не наши данные, это данные мировых институтов экономических. И просто этот продукт будет востребован на мировых рынках, мы будем продолжать это делать, и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, энергетика