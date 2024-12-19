https://ria.ru/20241219/putin-1990199936.html
Украина существует только при поддержке западных партнеров, заявил Путин
Украина существует только при поддержке западных партнеров, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Украина существует только при поддержке западных партнеров, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина может существовать только при поддержке ее западных партнеров. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:15:00+03:00
2024-12-19T16:15:00+03:00
2024-12-19T16:21:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Украина может существовать только при поддержке ее западных партнеров."Только при поддержке со стороны Запада она (Украина – ред.) может существовать, не только воевать - существовать", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, украина, в мире
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Украина, В мире
Украина существует только при поддержке западных партнеров, заявил Путин
Путин: Украина может существовать только при поддержке западных партнеров