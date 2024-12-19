https://ria.ru/20241219/putin-1990199452.html
Санкции создают проблемы для России, заявил Путин
Санкции создают проблемы для России, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Санкции создают проблемы для России, заявил Путин
Санкции создают проблемы для России, но "убить" не смогут, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:14:00+03:00
2024-12-19T16:14:00+03:00
2024-12-19T16:20:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Санкции создают проблемы для России, но "убить" не смогут, заявил президент РФ Владимир Путин."Мешают они (санкции - ред.) нам или нет? Мешают. Создают проблемы? Создают. Смогут они всё это закрыть, нас убить окончательно? Нет, не смогут. Они нанесут нам какой-то ущерб и вред, но, безусловно, из этой ситуации, так же как из других ситуаций, при поставках энергоносителей выйдем", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, экономика
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Экономика
Санкции создают проблемы для России, заявил Путин
Путин: санкции создают проблемы, но убить Россию не смогут