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Подвиг России в борьбе с нацизмом пытаются забыть, заявил Путин

Подвиг России в борьбе с нацизмом пытаются забыть, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Подвиг России в борьбе с нацизмом пытаются забыть, заявил Путин

Другие страны пытаются забыть подвиг России в борьбе с нацизмом, это линия атаки, но в России этого не забудут, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:12:00+03:00

2024-12-19T16:12:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Другие страны пытаются забыть подвиг России в борьбе с нацизмом, это линия атаки, но в России этого не забудут, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы никогда не забудем о тех жертвах, которые были принесены народом на алтарь победы над нацизмом. Самое главное, чтобы мы этого не забывали. То, что это пытаются забыть в других странах - это естественно для них, для сегодняшних руководителей. Для них - это линия атаки на Россию: забыть, сдвинуть, не вспоминать", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.Путин также отметил, что России не важны приглашения от западных стран на памятные мероприятия, в том числе на празднование Великой Победы. "Что касается приглашения нас: мы никуда не стремимся, нам и дома хорошо, надо укреплять себя самих - в этом весь смысл нашей работы", - добавил российский лидер.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество