https://ria.ru/20241219/putin-1990197932.html
Путин: Россия будет рада тем, кто приедет на празднование юбилея Победы
Путин: Россия будет рада тем, кто приедет на празднование юбилея Победы - РИА Новости, 19.12.2024
Путин: Россия будет рада тем, кто приедет на празднование юбилея Победы
Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:11:00+03:00
2024-12-19T16:11:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы будем рады видеть всех, кто пожелает к нам приехать для того, чтобы отметить эту знаменательную дату", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, общество
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин: Россия будет рада тем, кто приедет на празднование юбилея Победы
Путин: РФ будет рада всем, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы