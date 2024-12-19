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Путин ответил на вопрос о запрете порносайтов - РИА Новости, 19.12.2024
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16:02 19.12.2024 (обновлено: 16:15 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990194234.html
Путин ответил на вопрос о запрете порносайтов
Путин ответил на вопрос о запрете порносайтов - РИА Новости, 19.12.2024
Путин ответил на вопрос о запрете порносайтов
Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность запрета порносайтов, заявил, что запреты имеют право на существование, но нужно предложить более интересную РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:02:00+03:00
2024-12-19T16:15:00+03:00
владимир путин
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2024
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность запрета порносайтов, заявил, что запреты имеют право на существование, но нужно предложить более интересную альтернативу."Порносайты смотрят, по-моему, во всем мире! Как котлету заказать. Это же не только наша беда, это беда многих других стран", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Глава государства подчеркнул, что нужно "предложить альтернативу более интересную, чем порносайт"."Ответ может быть какой? Любые запреты имеют право на существование, но нужно всегда предложить альтернативу более интересную, чем порносайт. Вот так, чтобы человек залез бы туда, открыл порносайт: "Ну, слушайте, это я уже видел. А мне мне хочется посмотреть что-то другое". Чтобы захватывало человека, понимаете?", - добавил он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Новости
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владимир путин, россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество
Владимир Путин, Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество
Путин ответил на вопрос о запрете порносайтов

Путин заявил, что вместо запрета порносайтов нужно предлагать альтернативу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность запрета порносайтов, заявил, что запреты имеют право на существование, но нужно предложить более интересную альтернативу.
"Порносайты смотрят, по-моему, во всем мире! Как котлету заказать. Это же не только наша беда, это беда многих других стран", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин поздравил блогера Влада Бумагу с 80 миллионами подписчиков
15:44
Глава государства подчеркнул, что нужно "предложить альтернативу более интересную, чем порносайт".
"Ответ может быть какой? Любые запреты имеют право на существование, но нужно всегда предложить альтернативу более интересную, чем порносайт. Вот так, чтобы человек залез бы туда, открыл порносайт: "Ну, слушайте, это я уже видел. А мне мне хочется посмотреть что-то другое". Чтобы захватывало человека, понимаете?", - добавил он.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Итоги года с Владимиром Путиным
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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1 из 12
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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2 из 12
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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3 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

Журналисты во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 12
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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5 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

Ведущая телеканала Россия 24 Александра Суворова перед началом специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 12
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанк

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
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8 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

Журналисты в национальных костюмах перед началом специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

Жители Красноярска смотрят трансляцию программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным в Научной библиотеке Сибирского федерального университета

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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11 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Прямая линия продолжалась.

Трансляция программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным на экране ноутбука жителя Новосибирска

Прямая линия продолжалась.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 12

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 12

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 12

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 12

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
Перейти в медиабанк
8 из 12

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 12

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 12

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Прямая линия продолжалась.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
Владимир ПутинРоссияПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Общество
 
 
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