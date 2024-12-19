https://ria.ru/20241219/putin-1990194234.html

Путин ответил на вопрос о запрете порносайтов

Путин ответил на вопрос о запрете порносайтов - РИА Новости, 19.12.2024

Путин ответил на вопрос о запрете порносайтов

Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность запрета порносайтов, заявил, что запреты имеют право на существование, но нужно предложить более интересную РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:02:00+03:00

2024-12-19T16:02:00+03:00

2024-12-19T16:15:00+03:00

владимир путин

россия

прямая линия с владимиром путиным — 2024

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность запрета порносайтов, заявил, что запреты имеют право на существование, но нужно предложить более интересную альтернативу."Порносайты смотрят, по-моему, во всем мире! Как котлету заказать. Это же не только наша беда, это беда многих других стран", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Глава государства подчеркнул, что нужно "предложить альтернативу более интересную, чем порносайт"."Ответ может быть какой? Любые запреты имеют право на существование, но нужно всегда предложить альтернативу более интересную, чем порносайт. Вот так, чтобы человек залез бы туда, открыл порносайт: "Ну, слушайте, это я уже видел. А мне мне хочется посмотреть что-то другое". Чтобы захватывало человека, понимаете?", - добавил он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/bumaga-1990188750.html

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владимир путин, россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество