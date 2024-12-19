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Путин ответил на вопрос о захоронении тела Ленина - РИА Новости, 19.12.2024
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16:01 19.12.2024 (обновлено: 16:27 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990194133.html
Путин ответил на вопрос о захоронении тела Ленина
Путин ответил на вопрос о захоронении тела Ленина - РИА Новости, 19.12.2024
Путин ответил на вопрос о захоронении тела Ленина
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что когда-то общество, возможно, подойдет к вопросу захоронения тела... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:01:00+03:00
2024-12-19T16:27:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
россия
владимир ленин (владимир ульянов)
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что когда-то общество, возможно, подойдет к вопросу захоронения тела Владимира Ленина, однако сегодня не должны предпринимать шага, который может расколоть общество в стране."Когда-то, наверное, общество к этому подойдет, но сегодня, особенно сегодня, в России мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество", — ответил президент на вопрос о захоронении тела Ленина.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о захоронении Ленина, порносайтах и абортах
Путин о захоронении Ленина, порносайтах и абортах
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир ленин (владимир ульянов), владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Владимир Путин
Путин ответил на вопрос о захоронении тела Ленина

Путин заявил, что однажды общество подойдет к теме захоронения тела Ленина

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что когда-то общество, возможно, подойдет к вопросу захоронения тела Владимира Ленина, однако сегодня не должны предпринимать шага, который может расколоть общество в стране.
"Когда-то, наверное, общество к этому подойдет, но сегодня, особенно сегодня, в России мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество", — ответил президент на вопрос о захоронении тела Ленина.
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