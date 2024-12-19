https://ria.ru/20241219/putin-1990194133.html

Путин ответил на вопрос о захоронении тела Ленина

Путин ответил на вопрос о захоронении тела Ленина - РИА Новости, 19.12.2024

Путин ответил на вопрос о захоронении тела Ленина

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что когда-то общество, возможно, подойдет к вопросу захоронения тела... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:01:00+03:00

2024-12-19T16:01:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

владимир ленин (владимир ульянов)

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что когда-то общество, возможно, подойдет к вопросу захоронения тела Владимира Ленина, однако сегодня не должны предпринимать шага, который может расколоть общество в стране."Когда-то, наверное, общество к этому подойдет, но сегодня, особенно сегодня, в России мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество", — ответил президент на вопрос о захоронении тела Ленина.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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Путин о захоронении Ленина, порносайтах и абортах Путин о захоронении Ленина, порносайтах и абортах 2024-12-19T16:01 true PT2M12S

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