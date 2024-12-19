https://ria.ru/20241219/putin-1990193104.html

Путин объяснил ситуацию с отсутствием физраствора

Путин объяснил ситуацию с отсутствием физраствора - РИА Новости, 19.12.2024

Путин объяснил ситуацию с отсутствием физраствора

Президент России Владимир Путин объяснил ситуацию с наличием физраствора и отметил, что дело в упаковке, а Минпромторг и Минздрав не приняли вовремя решение по... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:58:00+03:00

2024-12-19T15:58:00+03:00

2024-12-19T16:14:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990175562_0:124:3155:1899_1920x0_80_0_0_8b24e3653c90f0ae9768f5880277d784.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил ситуацию с наличием физраствора и отметил, что дело в упаковке, а Минпромторг и Минздрав не приняли вовремя решение по ценам на нее."Что касается этих физрастворов, то там дело не в физрастворах, а в упаковках. Там просто своевременно два ведомства - министерство промышленности и торговли и Минздрав - своевременно не приняли решение по ценам на эту упаковку. Для производителей стоимость, которая предлагалась, стала убыточной. Дошли до того, что начали закупать эту упаковку за границей. Но на сегодняшний день все решения приняты, но очень надеюсь на то, что этих сбоев не будет", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990192550.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прямая линия с владимиром путиным — 2024, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, россия, экономика