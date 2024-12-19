https://ria.ru/20241219/putin-1990193104.html
Путин объяснил ситуацию с отсутствием физраствора
Путин объяснил ситуацию с отсутствием физраствора - РИА Новости, 19.12.2024
Путин объяснил ситуацию с отсутствием физраствора
Президент России Владимир Путин объяснил ситуацию с наличием физраствора и отметил, что дело в упаковке, а Минпромторг и Минздрав не приняли вовремя решение по... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:58:00+03:00
2024-12-19T15:58:00+03:00
2024-12-19T16:14:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил ситуацию с наличием физраствора и отметил, что дело в упаковке, а Минпромторг и Минздрав не приняли вовремя решение по ценам на нее."Что касается этих физрастворов, то там дело не в физрастворах, а в упаковках. Там просто своевременно два ведомства - министерство промышленности и торговли и Минздрав - своевременно не приняли решение по ценам на эту упаковку. Для производителей стоимость, которая предлагалась, стала убыточной. Дошли до того, что начали закупать эту упаковку за границей. Но на сегодняшний день все решения приняты, но очень надеюсь на то, что этих сбоев не будет", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, россия, экономика
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин объяснил ситуацию с отсутствием физраствора
Путин заявил, что ситуация с физраствором связана с решением по цене на упаковку