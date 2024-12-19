https://ria.ru/20241219/putin-1990192937.html
Путин призвал распределять нагрузку на медиков
Путин призвал распределять нагрузку на медиков - РИА Новости, 19.12.2024
Путин призвал распределять нагрузку на медиков
Президент России Владимир Путин назвал задачей местных органов власти распределение нагрузки на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:57:00+03:00
2024-12-19T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал задачей местных органов власти распределение нагрузки на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене."Главная проблема с кадрами находится в первичном звене здравоохранения… Из этого вытекает вывод: это, прежде всего, вопрос организации здравоохранения в регионах Российской Федерации… Задача местных органов власти в здравоохранении – распределить нагрузку", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Он отметил, что если посмотреть на оборачиваемость коек в стационарах, то в течение года они не полностью заполнены.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, общество
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал распределять нагрузку на медиков
Путин призвал местные органы власти распределять нагрузку на медиков