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Путин призвал распределять нагрузку на медиков - РИА Новости, 19.12.2024
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15:57 19.12.2024 (обновлено: 16:08 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990192937.html
Путин призвал распределять нагрузку на медиков
Путин призвал распределять нагрузку на медиков - РИА Новости, 19.12.2024
Путин призвал распределять нагрузку на медиков
Президент России Владимир Путин назвал задачей местных органов власти распределение нагрузки на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене. РИА Новости, 19.12.2024
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2024-12-19T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал задачей местных органов власти распределение нагрузки на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене."Главная проблема с кадрами находится в первичном звене здравоохранения… Из этого вытекает вывод: это, прежде всего, вопрос организации здравоохранения в регионах Российской Федерации… Задача местных органов власти в здравоохранении – распределить нагрузку", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Он отметил, что если посмотреть на оборачиваемость коек в стационарах, то в течение года они не полностью заполнены.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, общество
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал распределять нагрузку на медиков

Путин призвал местные органы власти распределять нагрузку на медиков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал задачей местных органов власти распределение нагрузки на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене.
"Главная проблема с кадрами находится в первичном звене здравоохранения… Из этого вытекает вывод: это, прежде всего, вопрос организации здравоохранения в регионах Российской Федерации… Задача местных органов власти в здравоохранении – распределить нагрузку", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Он отметил, что если посмотреть на оборачиваемость коек в стационарах, то в течение года они не полностью заполнены.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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