https://ria.ru/20241219/putin-1990192937.html

Путин призвал распределять нагрузку на медиков

Путин призвал распределять нагрузку на медиков - РИА Новости, 19.12.2024

Путин призвал распределять нагрузку на медиков

Президент России Владимир Путин назвал задачей местных органов власти распределение нагрузки на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:57:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал задачей местных органов власти распределение нагрузки на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене."Главная проблема с кадрами находится в первичном звене здравоохранения… Из этого вытекает вывод: это, прежде всего, вопрос организации здравоохранения в регионах Российской Федерации… Задача местных органов власти в здравоохранении – распределить нагрузку", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Он отметил, что если посмотреть на оборачиваемость коек в стационарах, то в течение года они не полностью заполнены.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, общество