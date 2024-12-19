https://ria.ru/20241219/putin-1990192817.html
Путин рассказал о ситуации с физраствором в России
Путин рассказал о ситуации с физраствором в России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о ситуации с физраствором в России
Все решения по ситуации с физраствором в России приняты, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что сбоев не будет. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:57:00+03:00
2024-12-19T15:57:00+03:00
2024-12-19T16:07:00+03:00
общество
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все решения по ситуации с физраствором в России приняты, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что сбоев не будет."Что касается физрастворов, там дело не в физрастворах, а в упаковках. Просто два ведомства - министерство промышленности и торговли и Минздрав - своевременно не приняли решения по ценам на эту упаковку. Для производителей стоимость, которая предлагалась, стала убыточной. Дошли до того, что начали закупать эту упаковку за границей. На сегодняшний день все решения приняты. Очень надеюсь на то, что этих сбоев не будет", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин
Общество, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о ситуации с физраствором в России
Путин: все решения по ситуации с физраствором в России приняты