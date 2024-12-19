https://ria.ru/20241219/putin-1990191167.html

Путин призвал продолжить укрепление первичного звена здравоохранения

Путин призвал продолжить укрепление первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 19.12.2024

Путин призвал продолжить укрепление первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что работу по укреплению первичного звена здравоохранения нужно продолжить и делать лучшим темпом, чем было до сих пор. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:51:00+03:00

2024-12-19T15:51:00+03:00

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общество

прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что работу по укреплению первичного звена здравоохранения нужно продолжить и делать лучшим темпом, чем было до сих пор."Вернемся к организации здравоохранения, к тому, что необходимо продолжить работу по укреплению первичного звена и всё это, безусловно, нужно делать гораздо большим, лучшим темпом, чем было до сих пор", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин