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Путин призвал продолжить укрепление первичного звена здравоохранения
Путин призвал продолжить укрепление первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 19.12.2024
Путин призвал продолжить укрепление первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин заявил, что работу по укреплению первичного звена здравоохранения нужно продолжить и делать лучшим темпом, чем было до сих пор. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:51:00+03:00
2024-12-19T15:51:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что работу по укреплению первичного звена здравоохранения нужно продолжить и делать лучшим темпом, чем было до сих пор."Вернемся к организации здравоохранения, к тому, что необходимо продолжить работу по укреплению первичного звена и всё это, безусловно, нужно делать гораздо большим, лучшим темпом, чем было до сих пор", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин
Общество, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин
Путин призвал продолжить укрепление первичного звена здравоохранения
Путин: работу по укреплению первичного звена здравоохранения нужно продолжить