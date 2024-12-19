Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал продолжить укрепление первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 19.12.2024 (обновлено: 16:01 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990191167.html
Путин призвал продолжить укрепление первичного звена здравоохранения
Путин призвал продолжить укрепление первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 19.12.2024
Путин призвал продолжить укрепление первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин заявил, что работу по укреплению первичного звена здравоохранения нужно продолжить и делать лучшим темпом, чем было до сих пор. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:51:00+03:00
2024-12-19T16:01:00+03:00
общество
прямая линия с владимиром путиным — 2024
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_309e057447e728a3443237013315b537.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что работу по укреплению первичного звена здравоохранения нужно продолжить и делать лучшим темпом, чем было до сих пор."Вернемся к организации здравоохранения, к тому, что необходимо продолжить работу по укреплению первичного звена и всё это, безусловно, нужно делать гораздо большим, лучшим темпом, чем было до сих пор", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241212/putin-1988862595.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8874d8e2f9dfe31cd26e3c982a751422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин
Общество, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин
Путин призвал продолжить укрепление первичного звена здравоохранения

Путин: работу по укреплению первичного звена здравоохранения нужно продолжить

© iStock.com / Rostislav_SedlacekПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© iStock.com / Rostislav_Sedlacek
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что работу по укреплению первичного звена здравоохранения нужно продолжить и делать лучшим темпом, чем было до сих пор.
"Вернемся к организации здравоохранения, к тому, что необходимо продолжить работу по укреплению первичного звена и всё это, безусловно, нужно делать гораздо большим, лучшим темпом, чем было до сих пор", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Путин заявил о важности прогресса в медицине
12 декабря, 16:51
 
ОбществоПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала