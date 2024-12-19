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Путин призвал думать о регионах, которым угрожает таяние вечной мерзлоты - РИА Новости, 19.12.2024
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15:46 19.12.2024 (обновлено: 15:59 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990190083.html
Путин призвал думать о регионах, которым угрожает таяние вечной мерзлоты
Путин призвал думать о регионах, которым угрожает таяние вечной мерзлоты - РИА Новости, 19.12.2024
Путин призвал думать о регионах, которым угрожает таяние вечной мерзлоты
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо думать о регионах, которые окажутся под угрозой из-за таяния вечной мерзлоты. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:46:00+03:00
2024-12-19T15:59:00+03:00
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо думать о регионах, которые окажутся под угрозой из-за таяния вечной мерзлоты."Если они (вечная мерзлота - ред.) будут таять, то и прибрежные регионы Российской Федерации, они тоже могут оказаться под угрозой, Но во-первых, у нас целые поселки, города на сваях стоят, которые вбиты в вечную мерзлоту, там уже что-то потрескивает, вот об этом мы должны думать", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин
Общество, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин
Путин призвал думать о регионах, которым угрожает таяние вечной мерзлоты

Путин: надо думать о населении регионов, которым угрожает таяние вечной мерзлоты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо думать о регионах, которые окажутся под угрозой из-за таяния вечной мерзлоты.
"Если они (вечная мерзлота - ред.) будут таять, то и прибрежные регионы Российской Федерации, они тоже могут оказаться под угрозой, Но во-первых, у нас целые поселки, города на сваях стоят, которые вбиты в вечную мерзлоту, там уже что-то потрескивает, вот об этом мы должны думать", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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ОбществоПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024РоссияВладимир Путин
 
 
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