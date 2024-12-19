https://ria.ru/20241219/putin-1990190083.html

Путин призвал думать о регионах, которым угрожает таяние вечной мерзлоты

Путин призвал думать о регионах, которым угрожает таяние вечной мерзлоты - РИА Новости, 19.12.2024

Путин призвал думать о регионах, которым угрожает таяние вечной мерзлоты

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо думать о регионах, которые окажутся под угрозой из-за таяния вечной мерзлоты. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:46:00+03:00

2024-12-19T15:46:00+03:00

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общество

прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо думать о регионах, которые окажутся под угрозой из-за таяния вечной мерзлоты."Если они (вечная мерзлота - ред.) будут таять, то и прибрежные регионы Российской Федерации, они тоже могут оказаться под угрозой, Но во-первых, у нас целые поселки, города на сваях стоят, которые вбиты в вечную мерзлоту, там уже что-то потрескивает, вот об этом мы должны думать", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин