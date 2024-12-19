https://ria.ru/20241219/putin-1990189886.html

Цивилева сообщила о запросах бойцов по трудоустройству, заявил Путин

Цивилева сообщила о запросах бойцов по трудоустройству, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Цивилева сообщила о запросах бойцов по трудоустройству, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что недавно разговаривал с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой, она рассказала, что от российских РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:46:00+03:00

2024-12-19T15:46:00+03:00

2024-12-19T15:52:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что недавно разговаривал с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой, она рассказала, что от российских бойцов поступают запросы по трудоустройству и занятиям спортом."Я вот разговаривал недавно с Анной Евгеньевной Цивилевой. Она говорит, что сейчас появляется в запросах, что мне очень нравится, идут запросы от ребят (участников СВО - ред.) по поводу трудоустройства. И это одно из важнейших направлений деятельности, кстати говоря. Вот сейчас идут все больше и больше запросов по поводу занятия спортом и участия в культурных мероприятиях", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html

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