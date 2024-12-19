https://ria.ru/20241219/putin-1990189734.html
Путин рассказал о своих друзьях
Путин рассказал о своих друзьях - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о своих друзьях
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые его друзья сохранились с детства, и он этим очень дорожит. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:46:00+03:00
2024-12-19T15:46:00+03:00
2024-12-19T15:46:00+03:00
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые его друзья сохранились с детства, и он этим очень дорожит. "Из ныне живущих личностей я бы хотел почаще встречаться со своими друзьями и близкими мне людьми и чайку с ними выпить, пообщаться поговорить… Некоторые у меня друзья сохранились ещё с детства, поэтому я этим очень дорожу", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241119/putin-1984597544.html
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россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал о своих друзьях
Путин рассказал, что дорожит тем, что некоторые его друзья сохранились с детства