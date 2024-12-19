https://ria.ru/20241219/putin-1990189734.html

Путин рассказал о своих друзьях

Путин рассказал о своих друзьях - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал о своих друзьях

Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые его друзья сохранились с детства, и он этим очень дорожит. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:46:00+03:00

2024-12-19T15:46:00+03:00

2024-12-19T15:46:00+03:00

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990172756_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_2e74357565210741e46d6de4ca2a0eb1.jpg

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые его друзья сохранились с детства, и он этим очень дорожит. "Из ныне живущих личностей я бы хотел почаще встречаться со своими друзьями и близкими мне людьми и чайку с ними выпить, пообщаться поговорить… Некоторые у меня друзья сохранились ещё с детства, поэтому я этим очень дорожу", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241119/putin-1984597544.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024