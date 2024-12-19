https://ria.ru/20241219/putin-1990187943.html
Путин назвал генетику важнейшим направлением для России
Путин назвал генетику важнейшим направлением для России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал генетику важнейшим направлением для России
Генетика - это важнейшее современное направление для России, сейчас она развивается наиболее высокими темпами, например, в интересах сельского хозяйства, заявил РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:41:00+03:00
2024-12-19T15:41:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Генетика - это важнейшее современное направление для России, сейчас она развивается наиболее высокими темпами, например, в интересах сельского хозяйства, заявил президент России Владимир Путин."Генетика, например, область генетики вообще важнейшее направление, но она сейчас развивается как раз применительно, и в интересах сельского хозяйства наиболее высокими темпами", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, технологии
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Технологии
Путин назвал генетику важнейшим направлением для России
Путин назвал генетику важнейшим современным направлением для России