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Путин рассказал о планах по сбору урожая в России в этом году
Путин рассказал о планах по сбору урожая в России в этом году - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о планах по сбору урожая в России в этом году
Россия в 2024 году соберет урожай зерна в размере 130 миллионов тонн - это очень большой урожай, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:39:00+03:00
2024-12-19T15:39:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия в 2024 году соберет урожай зерна в размере 130 миллионов тонн - это очень большой урожай, заявил президент РФ Владимир Путин."В прошлом году был рекордный урожай - 148 миллионов (тонн зерна - ред.), сейчас будет 130, но это тоже очень большой урожай. Стабильно на протяжении 10 лет у нас свыше 100 миллионов тонн", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.В середине октября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев уже озвучивал прогноз по урожаю в 130 миллионов тонн зерновых, включая 83 миллиона тонн пшеницы. Ранее прогноз составлял 132 миллиона тонн зерновых и 86 миллионов тонн пшеницы, однако власти понизили его в связи с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом – от засухи, а во время уборки – от обильных осадков.Патрушев в ноябре говорил, что урожай зерна в 130 миллионов тонн гарантирует продовольственную безопасность РФ и позволит выполнить экспортные задачи.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, экономика, дмитрий патрушев
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Экономика, Дмитрий Патрушев
Путин рассказал о планах по сбору урожая в России в этом году
Путин: Россия соберет урожай зерна в 130 миллионов тонн в этом году