https://ria.ru/20241219/putin-1990186262.html

Путин назвал сельское хозяйство ключевой отраслью в России

Путин назвал сельское хозяйство ключевой отраслью в России - РИА Новости, 19.12.2024

Путин назвал сельское хозяйство ключевой отраслью в России

Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей экономики России, не может не радовать то, что происходит в отрасли, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:38:00+03:00

2024-12-19T15:38:00+03:00

2024-12-19T15:43:00+03:00

общество

прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

владимир путин

дмитрий патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990175562_0:124:3155:1899_1920x0_80_0_0_8b24e3653c90f0ae9768f5880277d784.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей экономики России, не может не радовать то, что происходит в отрасли, заявил президент России Владимир Путин."Сельское хозяйство- одна из ключевых отраслей экономики Российской Федерации. Я уже говорил, что она развивается хорошим темпом: 3% в год. Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.В середине ноября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал, что в России в этом году уже собрано 130 миллионов тонн зерна (в бункерном весе). Ранее он отмечал, что Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых (в чистом весе), что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://realty.ria.ru/20241219/ipoteka-1990152572.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, дмитрий патрушев