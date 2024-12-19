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Путин назвал сельское хозяйство ключевой отраслью в России
Путин назвал сельское хозяйство ключевой отраслью в России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал сельское хозяйство ключевой отраслью в России
Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей экономики России, не может не радовать то, что происходит в отрасли, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:38:00+03:00
2024-12-19T15:38:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей экономики России, не может не радовать то, что происходит в отрасли, заявил президент России Владимир Путин."Сельское хозяйство- одна из ключевых отраслей экономики Российской Федерации. Я уже говорил, что она развивается хорошим темпом: 3% в год. Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.В середине ноября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал, что в России в этом году уже собрано 130 миллионов тонн зерна (в бункерном весе). Ранее он отмечал, что Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых (в чистом весе), что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, дмитрий патрушев
Общество, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев
Путин назвал сельское хозяйство ключевой отраслью в России
Путин: сельское хозяйство как ключевая отрасль РФ развивается и радует