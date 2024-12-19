https://ria.ru/20241219/putin-1990185515.html

Путин назвал политиков, с которыми ему было интересно

Путин назвал политиков, с которыми ему было интересно - РИА Новости, 19.12.2024

Путин назвал политиков, с которыми ему было интересно

Президент РФ Владимир Путин назвал политиков, с которыми ему было интересно, и которые внесли вклад в развитие отношений с РФ: Гельмут Коль, Жак Ширак и Сильвио РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:36:00+03:00

2024-12-19T15:36:00+03:00

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россия

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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италия

германия

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в мире

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал политиков, с которыми ему было интересно, и которые внесли вклад в развитие отношений с РФ: Гельмут Коль, Жак Ширак и Сильвио Берлускони."Если говорить об ушедших мировых лидерах, то у меня были контакты, не такие уж и близкие, но тем не менее на протяжении достаточно длительного времени с канцлером ФРГ господином Колем", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Президент отметил, что Коль многое сделал для своей родины, для немцев и был крупным мировым политиком.Также Путин вспомнил о бывшем президенте Франции Жаке Шираке, отметив, что он был энциклопедистом, знал обо всем и по любому вопросу имел свое мнение."Он был очень корректным, галантным человеком, и я от него тоже многому научился", - сказал Путин.По словам Путина, для развития российско-итальянских отношений многое сделал бывший президент Италии Сильвио Берлускони."Он очень много сделал, также как и Ширак, для развития российско-итальянских отношений. Даже несмотря на то, что происходит сегодня, мы чувствуем, в итальянском обществе есть определённая симпатия к России. Так же, как у нас есть симпатия к Италии. Все они внесли очень существенный вклад в развитие двухсторонних отношений, но и в мировую политику. С ними было интересно", - отметил Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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