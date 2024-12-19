https://ria.ru/20241219/putin-1990184510.html

Путин перевел свои деньги в банк "Россия" после введения санкций

Путин перевел свои деньги в банк "Россия" после введения санкций - РИА Новости, 19.12.2024

Путин перевел свои деньги в банк "Россия" после введения санкций

Президент России Владимир Путин рассказал, что после введения санкций демонстративно перевел деньги в банк "Россия", зарплату главе государства переводят туда... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:34:00+03:00

2024-12-19T15:34:00+03:00

2024-12-19T15:41:00+03:00

в мире

прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

владимир путин

сбер

прямая линия с владимиром путиным

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990172734_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_3509340a7b9bf81c723fbccd629afde6.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что после введения санкций демонстративно перевел деньги в банк "Россия", зарплату главе государства переводят туда же."Когда банк "Россия" был поставлен под санкции, это было первое финансовое учреждение, я демонстративно перевел туда свои деньги. Зарплату, по-моему, туда же начисляют", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989361879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, сбер, прямая линия с владимиром путиным