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Путин перевел свои деньги в банк "Россия" после введения санкций - РИА Новости, 19.12.2024
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15:34 19.12.2024 (обновлено: 15:41 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990184510.html
Путин перевел свои деньги в банк "Россия" после введения санкций
Путин перевел свои деньги в банк "Россия" после введения санкций - РИА Новости, 19.12.2024
Путин перевел свои деньги в банк "Россия" после введения санкций
Президент России Владимир Путин рассказал, что после введения санкций демонстративно перевел деньги в банк "Россия", зарплату главе государства переводят туда... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:34:00+03:00
2024-12-19T15:41:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что после введения санкций демонстративно перевел деньги в банк "Россия", зарплату главе государства переводят туда же."Когда банк "Россия" был поставлен под санкции, это было первое финансовое учреждение, я демонстративно перевел туда свои деньги. Зарплату, по-моему, туда же начисляют", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, сбер, прямая линия с владимиром путиным
В мире, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин, Сбер, Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин перевел свои деньги в банк "Россия" после введения санкций

Путин демонстративно перевел свои деньги в банк "Россия" после введения санкций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что после введения санкций демонстративно перевел деньги в банк "Россия", зарплату главе государства переводят туда же.
"Когда банк "Россия" был поставлен под санкции, это было первое финансовое учреждение, я демонстративно перевел туда свои деньги. Зарплату, по-моему, туда же начисляют", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.
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