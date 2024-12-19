Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с "Орешником"
Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение Путина о дуэли с "Орешником"
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многие зарубежные СМИ, следящие за прямой линией с российским лидером Владимиром Путиным, особое внимание обратили на его предложение устроить высокотехнологичную дуэль тем, кто сомневается в возможностях "Орешника", некоторые сочли это ответом на "западный скептицизм", другие же предпочли счесть его слова за "шутку".
В число популярных зарубежных СМИ, ряд из которых выбрали именно эти слова президента РФ для заголовков статей и трансляций выступления, попали такие, как британский телеканал Sky News и газеты Guardian, Daily Mail и Sun, испанские газеты Mundo и 20minutos, американские телеканалы NBC News и ABC News, издание Wall Street Journal и катарский телеканал "Аль-Джазира".
"Итоги года с Владимиром Путиным" не обошли стороной новейшую баллистическую ракету средней дальности России "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет. В этом контексте Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.
Британская газета Sun отмечает, что своим предложением Путин обратился к "западному скептицизму" по поводу возможностей "Орешника". Такого же мнения придерживается арабский телеканал "Аль-Джазира". При этом он отметил, что Путин очень подробно рассказал, как будет выглядеть дуэль.
Американская газета Wall Street Journal сочла, что президент РФ "хвастался" и "подстрекал" Запад.
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"Отвечая на вопрос о новой российской системе ... "Орешник", Путин пошутил, что хотел бы вызвать Запад на "высокотехнологичную дуэль" в Киеве, чтобы проверить возможности системы", - пишет американский телеканал NBC News.
Британская газета Daily Mail и агентство Ассошиэйтед Пресс сочли, что глава российского государства бросил вызов западным союзникам Украины "насмешливо".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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