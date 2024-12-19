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Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с "Орешником" - РИА Новости, 19.12.2024
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15:31 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/putin-1990182765.html
Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с "Орешником"
Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с "Орешником" - РИА Новости, 19.12.2024
Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с "Орешником"
Многие зарубежные СМИ, следящие за прямой линией с российским лидером Владимиром Путиным, особое внимание обратили на его предложение устроить... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:31:00+03:00
2024-12-19T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многие зарубежные СМИ, следящие за прямой линией с российским лидером Владимиром Путиным, особое внимание обратили на его предложение устроить высокотехнологичную дуэль тем, кто сомневается в возможностях "Орешника", некоторые сочли это ответом на "западный скептицизм", другие же предпочли счесть его слова за "шутку". В число популярных зарубежных СМИ, ряд из которых выбрали именно эти слова президента РФ для заголовков статей и трансляций выступления, попали такие, как британский телеканал Sky News и газеты Guardian, Daily Mail и Sun, испанские газеты Mundo и 20minutos, американские телеканалы NBC News и ABC News, издание Wall Street Journal и катарский телеканал "Аль-Джазира". "Итоги года с Владимиром Путиным" не обошли стороной новейшую баллистическую ракету средней дальности России "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет. В этом контексте Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар. Британская газета Sun отмечает, что своим предложением Путин обратился к "западному скептицизму" по поводу возможностей "Орешника". Такого же мнения придерживается арабский телеканал "Аль-Джазира". При этом он отметил, что Путин очень подробно рассказал, как будет выглядеть дуэль. Американская газета Wall Street Journal сочла, что президент РФ "хвастался" и "подстрекал" Запад. "Отвечая на вопрос о новой российской системе ... "Орешник", Путин пошутил, что хотел бы вызвать Запад на "высокотехнологичную дуэль" в Киеве, чтобы проверить возможности системы", - пишет американский телеканал NBC News. Британская газета Daily Mail и агентство Ассошиэйтед Пресс сочли, что глава российского государства бросил вызов западным союзникам Украины "насмешливо". Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241219/oreshnik-1990034415.html
https://ria.ru/20241211/raketa_oreshnik-1988644513.html
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россия, украина, киев, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, В мире
Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с "Орешником"

Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение Путина о дуэли с "Орешником"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многие зарубежные СМИ, следящие за прямой линией с российским лидером Владимиром Путиным, особое внимание обратили на его предложение устроить высокотехнологичную дуэль тем, кто сомневается в возможностях "Орешника", некоторые сочли это ответом на "западный скептицизм", другие же предпочли счесть его слова за "шутку".
В число популярных зарубежных СМИ, ряд из которых выбрали именно эти слова президента РФ для заголовков статей и трансляций выступления, попали такие, как британский телеканал Sky News и газеты Guardian, Daily Mail и Sun, испанские газеты Mundo и 20minutos, американские телеканалы NBC News и ABC News, издание Wall Street Journal и катарский телеканал "Аль-Джазира".
Удар по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
"Смертный приговор". В Израиле оценили размещение "Орешника" в Белоруссии
05:48
"Итоги года с Владимиром Путиным" не обошли стороной новейшую баллистическую ракету средней дальности России "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет. В этом контексте Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.
Британская газета Sun отмечает, что своим предложением Путин обратился к "западному скептицизму" по поводу возможностей "Орешника". Такого же мнения придерживается арабский телеканал "Аль-Джазира". При этом он отметил, что Путин очень подробно рассказал, как будет выглядеть дуэль.
Американская газета Wall Street Journal сочла, что президент РФ "хвастался" и "подстрекал" Запад.
Новейшая российская ракета Орешник
Новейшая российская ракета "Орешник"
11 декабря, 17:26
"Отвечая на вопрос о новой российской системе ... "Орешник", Путин пошутил, что хотел бы вызвать Запад на "высокотехнологичную дуэль" в Киеве, чтобы проверить возможности системы", - пишет американский телеканал NBC News.
Британская газета Daily Mail и агентство Ассошиэйтед Пресс сочли, что глава российского государства бросил вызов западным союзникам Украины "насмешливо".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Слово "Орешнику": Путин больше ничего говорить не будет
22 ноября, 00:53
 
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