Путин призвал ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен
Путин призвал МО ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что министерству обороны России нужно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников специальной военной операции.
"Мы обсуждали этот вопрос, и я перед министром обороны этот вопрос ставил. Он знает об этой проблеме. Здесь как минимум две вещи нужно сделать. Во-первых, нужно принять, ускорить или сократить сроки принятия окончательных решений (о выплатах семьям пропавшим в плен участников СВО - ред.). Потому что информации нет, семьи перестают получать соответствующие выплаты, потому что человека нет, он не участвует ни в наступательных, ни в оборонительных мероприятиях, боевые там не получают и так далее, и сокращается объём поддержки семей. И здесь министерство обороны вместе с правительством должны принять другое решение, что может заменить хотя бы часть этих выплат", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Глава государства добавил, что есть разные идеи, например, пособие на детей сформулировать, либо какое-то другое решение принять.
"Но нужно принять решение и по временным мерам, и ускорить принятие решения по окончательному закрытию вопроса. Я сейчас не буду вдаваться в детали. В целом министерство обороны знает об этом и над этим работает", - добавил он.