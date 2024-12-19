https://ria.ru/20241219/putin-1990180352.html
Путин пообещал, что Белгородской и Брянской областям уделят внимание
Путин пообещал, что Белгородской и Брянской областям уделят внимание - РИА Новости, 19.12.2024
Путин пообещал, что Белгородской и Брянской областям уделят внимание
Белгородская и Брянская области, как и Курская, не останутся без внимания со стороны властей РФ, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:23:00+03:00
2024-12-19T15:23:00+03:00
2024-12-19T15:37:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Белгородская и Брянская области, как и Курская, не останутся без внимания со стороны властей РФ, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Конечно, я уже говорил, у нас есть в отношении Курской области программа восстановления… которой и средства выделяются, они практически выделены уже. То же самое будет происходить и происходит, конечно, и в других приграничных областях - и в Белгородской, и Брянской. Здесь никто не останется без внимания", - сказал он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, политика, брянская область, владимир путин, россия, курская область
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Политика, Брянская область, Владимир Путин, Россия, Курская область
Путин пообещал, что Белгородской и Брянской областям уделят внимание
Путин заявил, что Белгородская и Брянская области не останутся без внимания