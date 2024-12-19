https://ria.ru/20241219/putin-1990179744.html
Путин рассказал, почему решил назначить Цивилеву замминистра обороны
Путин рассказал, почему решил назначить Цивилеву замминистра обороны - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, почему решил назначить Цивилеву замминистра обороны
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что предложение назначить Анну Цивилеву заместителем министра обороны РФ поступило ему от главы министерства Андрея... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:21:00+03:00
2024-12-19T15:21:00+03:00
2024-12-19T15:32:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что предложение назначить Анну Цивилеву заместителем министра обороны РФ поступило ему от главы министерства Андрея Белоусова."Я не хотел соглашаться с тем, чтобы руководитель фонда ("Защитники Отечества" — ред.) перешла на работу в министерство обороны, но потом всё-таки уступил предложению министра Белоусова, потому что он мне сказал, что он полагает целесообразным потом организовать такую бесшовную работу. То есть, и с теми ребятами, которые остаются в рамках Вооруженных сил, в рамках министерства обороны, и с теми, кто ещё воюет, но нуждается в каких-то мерах поддержки, и с теми, кто уже вышел за периметр министерства обороны", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, андрей белоусов, безопасность
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Андрей Белоусов, Безопасность
Путин рассказал, почему решил назначить Цивилеву замминистра обороны
Путин: Белоусов предложил назначить Цивилеву замминистра обороны