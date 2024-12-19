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Путин рассказал о фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости, 19.12.2024
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15:16 19.12.2024 (обновлено: 15:21 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990178326.html
Путин рассказал о фонде "Защитники Отечества"
Путин рассказал о фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о фонде "Защитники Отечества"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что фонд "Защитники Отечества" создан для поддержки людей, уходящих с военной службы, но требующих внимательного отношения... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:16:00+03:00
2024-12-19T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что фонд "Защитники Отечества" создан для поддержки людей, уходящих с военной службы, но требующих внимательного отношения со стороны государства."Фонд "Защитники Отечества" для этого и был создан - чтобы поддержать ребят, которые уходят с военной службы, но требуют внимательного отношения со стороны государства", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество, Владимир Путин, Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин рассказал о фонде "Защитники Отечества"

Путин: фонд "Защитники Отечества" создан для поддержки уходящих с военной службы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что фонд "Защитники Отечества" создан для поддержки людей, уходящих с военной службы, но требующих внимательного отношения со стороны государства.
"Фонд "Защитники Отечества" для этого и был создан - чтобы поддержать ребят, которые уходят с военной службы, но требуют внимательного отношения со стороны государства", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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