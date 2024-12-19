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Путин выразил надежду на вывод израильских войск из Сирии
Путин выразил надежду на вывод израильских войск из Сирии - РИА Новости, 19.12.2024
Путин выразил надежду на вывод израильских войск из Сирии
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска, собирается... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска, собирается усиливаться."Мы надеемся, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска. Уже, по-моему, несколько тысяч там войск. И у меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Президент добавил, что местное население уже обратилось с просьбой включить их в состав еврейского государства.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Сирия, Израиль, Россия, В мире, Обострение ситуации в Сирии — 2024