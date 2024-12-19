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Путин выразил надежду на вывод израильских войск из Сирии - РИА Новости, 19.12.2024
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15:11 19.12.2024 (обновлено: 15:24 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990176416.html
Путин выразил надежду на вывод израильских войск из Сирии
Путин выразил надежду на вывод израильских войск из Сирии - РИА Новости, 19.12.2024
Путин выразил надежду на вывод израильских войск из Сирии
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска, собирается... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:11:00+03:00
2024-12-19T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска, собирается усиливаться."Мы надеемся, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска. Уже, по-моему, несколько тысяч там войск. И у меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Президент добавил, что местное население уже обратилось с просьбой включить их в состав еврейского государства.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, сирия, израиль, россия, в мире, обострение ситуации в сирии — 2024
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Сирия, Израиль, Россия, В мире, Обострение ситуации в Сирии — 2024

Путин выразил надежду на вывод израильских войск из Сирии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска, собирается усиливаться.
"Мы надеемся, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска. Уже, по-моему, несколько тысяч там войск. И у меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент добавил, что местное население уже обратилось с просьбой включить их в состав еврейского государства.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
01:13
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинСирияИзраильРоссияВ миреОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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