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Путин осудил захват Израилем сирийских территорий
Путин осудил захват Израилем сирийских территорий - РИА Новости, 19.12.2024
Путин осудил захват Израилем сирийских территорий
Россия осуждает захват Израилем любых сирийских территорий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:09:00+03:00
2024-12-19T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия осуждает захват Израилем любых сирийских территорий, заявил президент России Владимир Путин."Можно как угодно относиться к тому, что делает Израиль. Россия осуждает захват любых сирийских территорий. Это очевидно, наша позиция здесь не подлежит никакой корректировке. Но Израиль решает тоже для себя вопросы, связанные с безопасностью", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее в декабре заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голан.Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, израиль, сирия, в мире, россия, владимир путин, биньямин нетаньяху, оон
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Израиль, Сирия, В мире, Россия, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, ООН
Путин осудил захват Израилем сирийских территорий
Путин: Россия осуждает захват Израилем сирийских территорий