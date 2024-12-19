https://ria.ru/20241219/putin-1990170261.html

Путин прокомментировал ситуацию с Google

Путин прокомментировал ситуацию с Google - РИА Новости, 19.12.2024

Путин прокомментировал ситуацию с Google

Google должен выбрать для себя: или соблюдать российские законы для работы в РФ, или работать у себя в стране, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:00:00+03:00

2024-12-19T15:00:00+03:00

2024-12-19T15:19:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

россия

google

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990165203_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_4c7fd862135f97afdc38856918c0ea03.jpg

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Google должен выбрать для себя: или соблюдать российские законы для работы в РФ, или работать у себя в стране, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Google и YouTube должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества в сети, а именно - не должны использовать и злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств", - заявил Путин."Что имею в виду? В поисковике к человек начинает искать какую-то тему: культура, музыка. А там вместо культуры и музыки вылезают какие-то вещи, которые к культуре и к музыке не имеют никакого отношения, а являются пропагандой какой-то политической платформы. Или начинают практически изымать из оборота имена наших артистов, тех же блогеров, политических деятелей и так далее. И это все является нарушением соответствующих законов Российской Федерации", - пояснил он."Роскомнадзор соответствующим образом предъявляет к ним претензии… И правильно делает. Поэтому они должны выбрать: или они соблюдают наши законы и, наверное, тогда могут подпадать под какие-то ограничения у себя в стране. Ну, тогда там пусть и работают. Или, если хотят здесь работать, пусть действуют в соответствии с законами Российской Федерации", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989724457.html

https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, google, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии