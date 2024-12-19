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YouTube нарушил российские законы, заявил Путин
YouTube нарушил российские законы, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
YouTube нарушил российские законы, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что YouTube нарушил законы Российской Федерации, в связи с чем Роскомнадзор предъявил им обоснованные претензии. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:59:00+03:00
2024-12-19T14:59:00+03:00
2024-12-19T15:08:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что YouTube нарушил законы Российской Федерации, в связи с чем Роскомнадзор предъявил им обоснованные претензии."В поисковике начинает человек что-то искать, какую-то тему - культура, музыка, а там вместо культуры и музыки вылезают какие-то вещи, которые ни к культуре, ни к музыке не имеют никакого отношения, а являются пропагандой какой-то политической платформы. Или начинают практически изымать из оборота имена наших артистов, тех же блогеров, политических деятелей и так далее. И это все является нарушением соответствующих законов Российской Федерации. Роскомнадзор соответствующим образом предъявляет к ним претензии. Контролирующая организация предъявляет претензии. И правильно делает", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, технологии, россия, владимир путин, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Технологии, Россия, Владимир Путин, YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
YouTube нарушил российские законы, заявил Путин
Путин заявил, что РКН предъявил претензии к YouTube за нарушение законов