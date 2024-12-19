https://ria.ru/20241219/putin-1990168998.html
Путин фразой "девочки нужны" описал демографическую ситуацию в России
Путин фразой "девочки нужны" описал демографическую ситуацию в России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин фразой "девочки нужны" описал демографическую ситуацию в России
Президент Владимир Путин заявил о сокращении количества женщин детородного возраста в России. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:58:00+03:00
2024-12-19T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил о сокращении количества женщин детородного возраста в России."У нас, вы знаете, количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны, девушки", — сказал президент на прямой линии.Он пообещал продолжать работу над совершенствованием мер, направленных на улучшение демографической ситуации в стране. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.
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общество, владимир путин, россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, социальный навигатор, год семьи
Общество, Владимир Путин, Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Социальный навигатор, Год семьи
Путин фразой "девочки нужны" описал демографическую ситуацию в России
Путин заявил, что количество женщин детородного возраста в РФ сократилось на 30%