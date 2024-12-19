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Путин фразой "девочки нужны" описал демографическую ситуацию в России - РИА Новости, 19.12.2024
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14:58 19.12.2024 (обновлено: 15:35 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990168998.html
Путин фразой "девочки нужны" описал демографическую ситуацию в России
Путин фразой "девочки нужны" описал демографическую ситуацию в России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин фразой "девочки нужны" описал демографическую ситуацию в России
Президент Владимир Путин заявил о сокращении количества женщин детородного возраста в России. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:58:00+03:00
2024-12-19T15:35:00+03:00
общество
владимир путин
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2024
социальный навигатор
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил о сокращении количества женщин детородного возраста в России."У нас, вы знаете, количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны, девушки", — сказал президент на прямой линии.Он пообещал продолжать работу над совершенствованием мер, направленных на улучшение демографической ситуации в стране. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.
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общество, владимир путин, россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, социальный навигатор, год семьи
Общество, Владимир Путин, Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Социальный навигатор, Год семьи
Путин фразой "девочки нужны" описал демографическую ситуацию в России

Путин заявил, что количество женщин детородного возраста в РФ сократилось на 30%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил о сокращении количества женщин детородного возраста в России.
"У нас, вы знаете, количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны, девушки", — сказал президент на прямой линии.

Он пообещал продолжать работу над совершенствованием мер, направленных на улучшение демографической ситуации в стране.

Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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13:56
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Социальный навигаторГод семьи
 
 
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