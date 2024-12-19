https://ria.ru/20241219/putin-1990168675.html
Путин высказался о замедлении Youtube в России
Путин высказался о замедлении Youtube в России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин высказался о замедлении Youtube в России
Президент России Владимир Путин высказался по поводу замедления Youtube в стране и отметил, что вопросов больше на стороне компании, чем на стороне РФ. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:58:00+03:00
2024-12-19T14:58:00+03:00
2024-12-19T17:59:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался по поводу замедления Youtube в стране и отметил, что вопросов больше на стороне компании, чем на стороне РФ."По поводу торможения YouTube, здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что фиксируется падение трафика в сторону YouTube в сетях фиксированной связи, при этом наблюдается его значительный рост у VK и RuTube.Позже Роскомнадзор заявил РИА Новости, что YouTube не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов. В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube - трафик переходит с зарубежного видеохостинга на российские платформы.Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241219/putin-1990169443.html
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Ответы Путина на вопросы блогера Влада Бумаги
В беседе – о том, псевдоним это или реальная фамилия блогера, зачем замедляют YouTube в России и чувстве ответственности перед детьми.
2024-12-19T14:58
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общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, александр хинштейн, андрей липов, youtube, rutube, мтс
Общество, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Андрей Липов, YouTube, Rutube, МТС
Путин высказался о замедлении Youtube в России
Путин: на стороне компании больше вопросов по поводу замедления Youtube в РФ