https://ria.ru/20241219/putin-1990168675.html

Путин высказался о замедлении Youtube в России

Путин высказался о замедлении Youtube в России - РИА Новости, 19.12.2024

Путин высказался о замедлении Youtube в России

Президент России Владимир Путин высказался по поводу замедления Youtube в стране и отметил, что вопросов больше на стороне компании, чем на стороне РФ. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:58:00+03:00

2024-12-19T14:58:00+03:00

2024-12-19T17:59:00+03:00

общество

прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

владимир путин

александр хинштейн

андрей липов

youtube

rutube

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990177473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4fcba2a33aa8b99c0d1df47367826cb8.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался по поводу замедления Youtube в стране и отметил, что вопросов больше на стороне компании, чем на стороне РФ."По поводу торможения YouTube, здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что фиксируется падение трафика в сторону YouTube в сетях фиксированной связи, при этом наблюдается его значительный рост у VK и RuTube.Позже Роскомнадзор заявил РИА Новости, что YouTube не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов. В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube - трафик переходит с зарубежного видеохостинга на российские платформы.Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990169443.html

https://ria.ru/20241218/yutub-1989988466.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ответы Путина на вопросы блогера Влада Бумаги В беседе – о том, псевдоним это или реальная фамилия блогера, зачем замедляют YouTube в России и чувстве ответственности перед детьми. 2024-12-19T14:58 true PT6M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, александр хинштейн, андрей липов, youtube, rutube, мтс