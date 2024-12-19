https://ria.ru/20241219/putin-1990166630.html

России понятны устремления противника, заявил Путин

России понятны устремления противника, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

России понятны устремления противника, заявил Путин

России понятны устремления противника, заявил во время прямой линии президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:53:00+03:00

2024-12-19T14:53:00+03:00

2024-12-19T15:30:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. России понятны устремления противника, заявил во время прямой линии президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова."Эти попытки, они не первые, они известны, устремления противника нам понятны. К сожалению, это покушение является не единичным, и не только на военнослужащих… и на журналистов покушения, и на общественных деятелей покушения. Достаточно вспомнить только убийство (Дарьи) Дугиной. Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима. Но это, конечно, значит, что наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары... Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать тяжелейших для нас проколов", – сказал президент.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов.Двадцатого августа 2022 года в Одинцовском районе Московской области на Можайское шоссе, в районе поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль, в котором находилась российская журналистка и политолог Дарья Дугина. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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