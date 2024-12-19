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России понятны устремления противника, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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14:53 19.12.2024 (обновлено: 15:30 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990166630.html
России понятны устремления противника, заявил Путин
России понятны устремления противника, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
России понятны устремления противника, заявил Путин
России понятны устремления противника, заявил во время прямой линии президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:53:00+03:00
2024-12-19T15:30:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
россия
игорь кириллов
войска рхбз
киев
происшествия
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. России понятны устремления противника, заявил во время прямой линии президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова."Эти попытки, они не первые, они известны, устремления противника нам понятны. К сожалению, это покушение является не единичным, и не только на военнослужащих… и на журналистов покушения, и на общественных деятелей покушения. Достаточно вспомнить только убийство (Дарьи) Дугиной. Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима. Но это, конечно, значит, что наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары... Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать тяжелейших для нас проколов", – сказал президент.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов.Двадцатого августа 2022 года в Одинцовском районе Московской области на Можайское шоссе, в районе поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль, в котором находилась российская журналистка и политолог Дарья Дугина. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, игорь кириллов, войска рхбз, киев, происшествия
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Киев, Происшествия
России понятны устремления противника, заявил Путин

Путин: России понятны устремления противника

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. России понятны устремления противника, заявил во время прямой линии президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
"Эти попытки, они не первые, они известны, устремления противника нам понятны. К сожалению, это покушение является не единичным, и не только на военнослужащих… и на журналистов покушения, и на общественных деятелей покушения. Достаточно вспомнить только убийство (Дарьи) Дугиной. Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима. Но это, конечно, значит, что наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары... Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать тяжелейших для нас проколов", – сказал президент.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято
Вчера, 08:00
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов.
Двадцатого августа 2022 года в Одинцовском районе Московской области на Можайское шоссе, в районе поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль, в котором находилась российская журналистка и политолог Дарья Дугина. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
01:13
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинРоссияИгорь КирилловВойска РХБЗКиевПроисшествия
 
 
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