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Силовой блок Украины теряет свою легитимность, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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14:47 19.12.2024 (обновлено: 14:48 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990161996.html
Силовой блок Украины теряет свою легитимность, заявил Путин
Силовой блок Украины теряет свою легитимность, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Силовой блок Украины теряет свою легитимность, заявил Путин
Исполнительные органы власти и силовой блок, назначаемый нелегитимным главой Украины, тоже теряют свою легитимность , заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:47:00+03:00
2024-12-19T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Исполнительные органы власти и силовой блок, назначаемый нелегитимным главой Украины, тоже теряют свою легитимность , заявил президент РФ Владимир Путин."В чем проблема для Украины, я понимаю, что вы в курсе этого, в том, что государственное устройство на Украине таково, что целый ряд органов власти формируются президентом. Это и руководители областей, регионов, это руководство всех силовых структур и так далее. Но, если первое лицо нелегитимно, то все остальные тоже теряют свою легитимность по этой линии", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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украина, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, в мире
Украина, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, В мире
Силовой блок Украины теряет свою легитимность, заявил Путин

Путин: исполнительные органы власти и силовой блок Украины теряют легитимность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Исполнительные органы власти и силовой блок, назначаемый нелегитимным главой Украины, тоже теряют свою легитимность , заявил президент РФ Владимир Путин.
"В чем проблема для Украины, я понимаю, что вы в курсе этого, в том, что государственное устройство на Украине таково, что целый ряд органов власти формируются президентом. Это и руководители областей, регионов, это руководство всех силовых структур и так далее. Но, если первое лицо нелегитимно, то все остальные тоже теряют свою легитимность по этой линии", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
01:13
 
УкраинаПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинРоссияВ мире
 
 
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