https://ria.ru/20241219/putin-1990161996.html

Силовой блок Украины теряет свою легитимность, заявил Путин

Силовой блок Украины теряет свою легитимность, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Силовой блок Украины теряет свою легитимность, заявил Путин

Исполнительные органы власти и силовой блок, назначаемый нелегитимным главой Украины, тоже теряют свою легитимность , заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:47:00+03:00

2024-12-19T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Исполнительные органы власти и силовой блок, назначаемый нелегитимным главой Украины, тоже теряют свою легитимность , заявил президент РФ Владимир Путин."В чем проблема для Украины, я понимаю, что вы в курсе этого, в том, что государственное устройство на Украине таково, что целый ряд органов власти формируются президентом. Это и руководители областей, регионов, это руководство всех силовых структур и так далее. Но, если первое лицо нелегитимно, то все остальные тоже теряют свою легитимность по этой линии", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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