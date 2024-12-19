https://ria.ru/20241219/putin-1990159015.html
Путин рассказал о развитии интернета в России
Путин рассказал о развитии интернета в России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о развитии интернета в России
Скоростной интернет в России, в том числе через спутниковые группировки, будет развиваться, никаких сбоев не будет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:43:00+03:00
2024-12-19T14:43:00+03:00
2024-12-19T14:58:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Скоростной интернет в России, в том числе через спутниковые группировки, будет развиваться, никаких сбоев не будет, заявил президент России Владимир Путин."У нас есть программа развития интернета, скоростного интернета, развития вообще связи, в этой связи развития спутниковой группировки и так далее. Особенно это касается спутниковой группировки, связанной с организацией связи. Все это безусловно будет делаться... Никаких сбоев здесь не будет, будем идти по этому плану", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, технологии
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Технологии
Путин рассказал о развитии интернета в России
Путин: скоростной интернет в России будет развиваться