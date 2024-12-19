https://ria.ru/20241219/putin-1990158541.html
Путин заявил о готовности России вести переговоры с Украиной
Путин заявил о готовности России вести переговоры с Украиной - РИА Новости, 19.12.2024
Путин заявил о готовности России вести переговоры с Украиной
Россия готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей с учетом ситуации на земле, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:42:00+03:00
2024-12-19T14:42:00+03:00
2024-12-19T14:48:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей с учетом ситуации на земле, заявил президент России Владимир Путин."Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чём мы договорились, я уже сто раз об этом сказал, в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года, ну и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин
Путин заявил о готовности России вести переговоры с Украиной
Путин: РФ готова к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей