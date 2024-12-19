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Мир не замечает, что на Украине идет растерзание РПЦ, заявил Путин
Мир не замечает, что на Украине идет растерзание РПЦ, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Мир не замечает, что на Украине идет растерзание РПЦ, заявил Путин
На Украине идет растерзание РПЦ, права верующих нарушаются, но в мире предпочитают этого не замечать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:40:00+03:00
2024-12-19T14:40:00+03:00
2024-12-19T14:53:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На Украине идет растерзание РПЦ, права верующих нарушаются, но в мире предпочитают этого не замечать, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что происходит с РПЦ, это вообще уникальная вещь, просто уникальная. Ведь это грубейшее, просто вопиющее нарушение прав человека, прав верующих, просто идет растерзание церкви на глазах у всего мира. Это как расстрел все равно. И все во всем мире предпочитают этого не замечать", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, украина, россия, владимир путин, русская православная церковь
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Украина, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Мир не замечает, что на Украине идет растерзание РПЦ, заявил Путин
Путин заявил, что в мире предпочитают не замечать растерзание РПЦ на Украине