https://ria.ru/20241219/putin-1990157912.html

Путин ответил на вопрос о мошеннических кол-центрах на Украине

Путин ответил на вопрос о мошеннических кол-центрах на Украине - РИА Новости, 19.12.2024

Путин ответил на вопрос о мошеннических кол-центрах на Украине

Мошеннические колл-центры, размещенные на территории Украины, не надо вносить в список приоритетных целей для ударов, в него входят военные объекты, заявил... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:40:00+03:00

2024-12-19T14:40:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мошеннические колл-центры, размещенные на территории Украины, не надо вносить в список приоритетных целей для ударов, в него входят военные объекты, заявил президент РФ Владимир Путин."Нет. У нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, могут быть и центры принятия решений. На вот эти колл-центры мы боезапасы тратить не будем - ни к чему", - сказал глава государства в ходе прямой линии.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, украина, россия, безопасность