Путин назвал условие, при котором Россия будет говорить с Зеленским
Путин допустил переговоры с Зеленским только в случае его победы на выборах
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия будет говорить с Владимиром Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, заявил президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе с Зеленским. Сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они в состоянии это сделать, они могут организовать внутри этот процесс как хотят. Просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным", — пояснил глава государства.
Он также отметил, что Россия готова начать мирные переговоры без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле.
После начала спецоперации в 2022 году Москва вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал Путин, дипломатические консультации были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева та сторона "выбросила" все договоренности. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины практически копировали пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности, но киевские власти в последний момент внесли "мелкие правки".
В середине июня президент выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки боевых действий и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
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