https://ria.ru/20241219/putin-1990157442.html

Путин назвал условие, при котором Россия будет говорить с Зеленским

Путин назвал условие, при котором Россия будет говорить с Зеленским - РИА Новости, 19.12.2024

Путин назвал условие, при котором Россия будет говорить с Зеленским

Россия будет говорить с Владимиром Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, заявил президент Владимир Путин во время прямой линии,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:39:00+03:00

2024-12-19T14:39:00+03:00

2024-12-19T15:33:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия будет говорить с Владимиром Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, заявил президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе с Зеленским. Сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они в состоянии это сделать, они могут организовать внутри этот процесс как хотят. Просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным", — пояснил глава государства. Он также отметил, что Россия готова начать мирные переговоры без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле.В середине июня президент выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки боевых действий и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990102131.html

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, политика, донецкая народная республика