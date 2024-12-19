https://ria.ru/20241219/putin-1990157107.html

У России нет условий для начала переговоров с Украиной, заявил Путин

У России нет условий для начала переговоров с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

У России нет условий для начала переговоров с Украиной, заявил Путин

У России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:38:00+03:00

2024-12-19T14:38:00+03:00

2024-12-19T14:43:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

украина

москва

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. У России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Теперь условия начала переговоров: у нас нет предварительных условий", - сказал Путин, отвечая на вопрос, на каких условиях Москва готова начать переговоры с Киевом.Прямая линия Путина идет в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, украина, москва, владимир путин