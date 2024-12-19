https://ria.ru/20241219/putin-1990156194.html

Путин обеспокоился ростом уровня мошенничества

Путин обеспокоился ростом уровня мошенничества - РИА Новости, 19.12.2024

Путин обеспокоился ростом уровня мошенничества

Мошенничество вызывает большую тревогу, объемы жульничества зашкаливают, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:36:00+03:00

2024-12-19T14:36:00+03:00

2024-12-19T14:37:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Мошенничество вызывает большую тревогу, объемы жульничества зашкаливают, сказал президент России Владимир Путин."То, что происходит сейчас - это, конечно, большую тревогу вызывает, потому что объемы этого жульничества, они зашкаливают", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990155737.html

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество, владимир путин, россия