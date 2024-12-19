https://ria.ru/20241219/putin-1990155737.html
Путин дал россиянам совет, как не стать жертвой мошенников
Путин дал россиянам совет, как не стать жертвой мошенников - РИА Новости, 19.12.2024
Путин дал россиянам совет, как не стать жертвой мошенников
Президент России Владимир Путин рассказал, что среди его знакомых пострадавших от телефонных мошенников нет, но есть люди, которым они звонят, а также... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:35:00+03:00
2024-12-19T14:35:00+03:00
2024-12-19T15:22:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что среди его знакомых пострадавших от телефонных мошенников нет, но есть люди, которым они звонят, а также порекомендовал сразу бросать трубку, если позвонили злоумышленники."Нет, таких знакомых у меня нет, но есть правда люди, это точно знакомые мои, которые мне сообщали, что им звонят, им звонили... Как только они слышат незнакомый голос и какие-то предложения, связанные, в конечном итоге, с какими-то действиями, они сразу кладут трубку. Я очень рекомендую всем гражданам страны поступать точно таким же образом", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Путин о телефонных мошенниках
Путин о телефонных мошенниках. Не пора ли принять более серьезные меры?
2024-12-19T14:35
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, общество
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин дал россиянам совет, как не стать жертвой мошенников
Путин заявил, что нужно бросать трубку в случае звонка от мошенников