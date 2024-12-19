https://ria.ru/20241219/putin-1990155096.html
Путин призвал ввести ограничения по выдаче кредитов
Путин призвал ввести ограничения по выдаче кредитов - РИА Новости, 19.12.2024
Путин призвал ввести ограничения по выдаче кредитов
Кредиты свыше 50 тысяч рублей не нужно выдавать немедленно в России, нужно закладывать несколько часов на проверку информации о заемщике, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:32:00+03:00
2024-12-19T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Кредиты свыше 50 тысяч рублей не нужно выдавать немедленно в России, нужно закладывать несколько часов на проверку информации о заемщике, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Нужно обратить серьезное на это внимание, вот эти кредиты, скажем, до 50 тысяч рублей, пускай выдают, что называется, в режиме онлайн прямо немедленно, от 50 до 200 тысяч рублей - надо бы дать, безусловно, людям хотя бы несколько часов, чтобы что-то проверить дополнительно и принять окончательное решение. Ну а 200 тысяч и более - это точно нужно протянуть хотя бы на несколько дней. Я знаю, что эти вопросы обсуждаются и в Государственной Думе, и в Центральном банке, где будут совершенствовать вот эти решения, связанные с нагрузкой на капитал в отношении тех банков, которые дают вот такие необеспеченные кредиты", - сказал президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, экономика, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин призвал ввести ограничения по выдаче кредитов
Путин призвал ввести ограничения по выдаче кредитов от 50 тысяч рублей
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Кредиты свыше 50 тысяч рублей не нужно выдавать немедленно в России, нужно закладывать несколько часов на проверку информации о заемщике, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Нужно обратить серьезное на это внимание, вот эти кредиты, скажем, до 50 тысяч рублей, пускай выдают, что называется, в режиме онлайн прямо немедленно, от 50 до 200 тысяч рублей - надо бы дать, безусловно, людям хотя бы несколько часов, чтобы что-то проверить дополнительно и принять окончательное решение. Ну а 200 тысяч и более - это точно нужно протянуть хотя бы на несколько дней. Я знаю, что эти вопросы обсуждаются и в Государственной Думе, и в Центральном банке, где будут совершенствовать вот эти решения, связанные с нагрузкой на капитал в отношении тех банков, которые дают вот такие необеспеченные кредиты", - сказал президент.