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Мошенничество против россиян контролируют спецслужбы Украины, заявил Путин
Мошенничество против россиян контролируют спецслужбы Украины, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Мошенничество против россиян контролируют спецслужбы Украины, заявил Путин
Мошенничество на Украине по выманиванию денег у россиян возведено в ранг государственной политики, такая работа там ведется специалистами под контролем... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:31:00+03:00
2024-12-19T14:31:00+03:00
2024-12-19T14:49:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мошенничество на Украине по выманиванию денег у россиян возведено в ранг государственной политики, такая работа там ведется специалистами под контролем спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин."Совсем недавно на мероприятии Сбера мне Герман Оскарович Греф (глава Сбербанка - ред.) докладывал, рассказал о том, что по всей банковской системе у нас со счетов граждан только с территории Украины, где эта деятельность мошенническая (возведена) в ранг государственной политики, там просто под контролем спецслужб работают специалисты, центры целые по выманиманию денег у граждан России. Вот только с этого направления выманили более 250 миллиардов рублей", - сказал президент в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Мошенничество против россиян контролируют спецслужбы Украины, заявил Путин
Путин заявил, что выманивание денег у россиян контролируют украинские спецслужбы