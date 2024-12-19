Рейтинг@Mail.ru
Мошенничество против россиян контролируют спецслужбы Украины, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 19.12.2024 (обновлено: 14:49 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990154728.html
Мошенничество против россиян контролируют спецслужбы Украины, заявил Путин
Мошенничество против россиян контролируют спецслужбы Украины, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Мошенничество против россиян контролируют спецслужбы Украины, заявил Путин
Мошенничество на Украине по выманиванию денег у россиян возведено в ранг государственной политики, такая работа там ведется специалистами под контролем... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:31:00+03:00
2024-12-19T14:49:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
украина
россия
сбер
прямая линия с владимиром путиным
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990150877_0:128:2950:1787_1920x0_80_0_0_cc64ed79ae8ae1463d15fec0f1bc2d7c.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мошенничество на Украине по выманиванию денег у россиян возведено в ранг государственной политики, такая работа там ведется специалистами под контролем спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин."Совсем недавно на мероприятии Сбера мне Герман Оскарович Греф (глава Сбербанка - ред.) докладывал, рассказал о том, что по всей банковской системе у нас со счетов граждан только с территории Украины, где эта деятельность мошенническая (возведена) в ранг государственной политики, там просто под контролем спецслужб работают специалисты, центры целые по выманиманию денег у граждан России. Вот только с этого направления выманили более 250 миллиардов рублей", - сказал президент в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241219/moshennichestvo-1990025490.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990150877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1939c3eae5126c89667ddd819b5ea64f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, украина, россия, сбер, прямая линия с владимиром путиным, сбербанк россии
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Украина, Россия, Сбер, Прямая линия с Владимиром Путиным, Сбербанк России
Мошенничество против россиян контролируют спецслужбы Украины, заявил Путин

Путин заявил, что выманивание денег у россиян контролируют украинские спецслужбы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мошенничество на Украине по выманиванию денег у россиян возведено в ранг государственной политики, такая работа там ведется специалистами под контролем спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Совсем недавно на мероприятии Сбера мне Герман Оскарович Греф (глава Сбербанка - ред.) докладывал, рассказал о том, что по всей банковской системе у нас со счетов граждан только с территории Украины, где эта деятельность мошенническая (возведена) в ранг государственной политики, там просто под контролем спецслужб работают специалисты, центры целые по выманиманию денег у граждан России. Вот только с этого направления выманили более 250 миллиардов рублей", - сказал президент в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Смартфон - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В Госдуме предупредили о новых способах мошенничества перед Новым годом
02:51
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинУкраинаРоссияСберПрямая линия с Владимиром ПутинымСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала