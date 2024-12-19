https://ria.ru/20241219/putin-1990154261.html

Путин призвал банки проверять платежеспособность перед выдачей кредита

Путин призвал банки проверять платежеспособность перед выдачей кредита - РИА Новости, 19.12.2024

Путин призвал банки проверять платежеспособность перед выдачей кредита

Президент России Владимир Путин заявил, что российские банки научились быстро выдавать кредиты, но отметил, что они обязаны проверять платежеспособность... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:30:00+03:00

2024-12-19T14:30:00+03:00

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экономика

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские банки научились быстро выдавать кредиты, но отметил, что они обязаны проверять платежеспособность россиян."Действительно, банки у нас научились быстро выдавать кредиты, выдают их моментально. Но они обязаны проверять платежеспособность. Даже есть определенное правило, согласно которому, если более чем 50% доходов гражданина идет на обслуживание кредита, то в этом случае выдачи таких кредитов становятся для банков более дорогим удовольствием. Там нагрузка на капитал банков идет очень большая", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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экономика, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия