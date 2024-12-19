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Путин призвал банки проверять платежеспособность перед выдачей кредита - РИА Новости, 19.12.2024
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14:30 19.12.2024 (обновлено: 14:56 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990154261.html
Путин призвал банки проверять платежеспособность перед выдачей кредита
Путин призвал банки проверять платежеспособность перед выдачей кредита - РИА Новости, 19.12.2024
Путин призвал банки проверять платежеспособность перед выдачей кредита
Президент России Владимир Путин заявил, что российские банки научились быстро выдавать кредиты, но отметил, что они обязаны проверять платежеспособность... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:30:00+03:00
2024-12-19T14:56:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские банки научились быстро выдавать кредиты, но отметил, что они обязаны проверять платежеспособность россиян."Действительно, банки у нас научились быстро выдавать кредиты, выдают их моментально. Но они обязаны проверять платежеспособность. Даже есть определенное правило, согласно которому, если более чем 50% доходов гражданина идет на обслуживание кредита, то в этом случае выдачи таких кредитов становятся для банков более дорогим удовольствием. Там нагрузка на капитал банков идет очень большая", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия
Экономика, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия
Путин призвал банки проверять платежеспособность перед выдачей кредита

Путин призвал банки проверять платежеспособность россиян перед выдачей кредита

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские банки научились быстро выдавать кредиты, но отметил, что они обязаны проверять платежеспособность россиян.
"Действительно, банки у нас научились быстро выдавать кредиты, выдают их моментально. Но они обязаны проверять платежеспособность. Даже есть определенное правило, согласно которому, если более чем 50% доходов гражданина идет на обслуживание кредита, то в этом случае выдачи таких кредитов становятся для банков более дорогим удовольствием. Там нагрузка на капитал банков идет очень большая", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
01:13
 
ЭкономикаПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинРоссия
 
 
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