https://ria.ru/20241219/putin-1990148691.html

Путин назвал сотрудничество России и КНР элементом международной жизни

Путин назвал сотрудничество России и КНР элементом международной жизни - РИА Новости, 19.12.2024

Путин назвал сотрудничество России и КНР элементом международной жизни

Сотрудничество России и КНР – это очень серьезный элемент международной жизни, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:15:00+03:00

2024-12-19T14:15:00+03:00

2024-12-19T14:28:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и КНР – это очень серьезный элемент международной жизни, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Таким инструментом стабильности изначально был, он для этого и создавался, такой инструмент, как Организация объединенных наций. Россия и Китай – основатели организации, постоянные члены Совета безопасности. Мы очень часто, практически всегда, координируем свои действия на международной арене, и это очень серьезный элемент международной жизни", - сказал президент, комментируя взаимоотношения России и Китая.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, китай, политика