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Дуэль с Западом и ход СВО. О чем рассказал Путин за первый час прямой линии - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 19.12.2024 (обновлено: 14:06 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990134714.html
Дуэль с Западом и ход СВО. О чем рассказал Путин за первый час прямой линии
Дуэль с Западом и ход СВО. О чем рассказал Путин за первый час прямой линии - РИА Новости, 19.12.2024
Дуэль с Западом и ход СВО. О чем рассказал Путин за первый час прямой линии
Президент России Владимир Путин уже час отвечает на вопросы россиян и журналистов, за это время он предложил тем, кто сомневается в возможностях "Орешника",... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:54:00+03:00
2024-12-19T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже час отвечает на вопросы россиян и журналистов, за это время он предложил тем, кто сомневается в возможностях "Орешника", высокотехнологичную дуэль, обратился к участникам СВО, пообещав решить вопросы с положенными им выплатами, и высказался о ситуации в Курской области. Прямая линия Путина, совмещенная с итоговой пресс-конференцией, проходит в четверг в Гостином дворе. За первый час Путин ответил на 13 вопросов, из которых 5 касались темы СВО. Дуэль с ЗападомИтоги года с Путиным не обошел стороной вопрос про новейшую баллистическую ракету средней дальности России "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет. В этом контексте Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар. Курск будет освобожденОсобое внимание Путин уделил вопросу о ситуации в Курской области. Президент заверил, что российские бойцы абсолютно точно выбьют вооруженные силы Украины с территории области, а жителям региона будут выдаваться сертификаты на восстановление жилья. Кроме того, внимание президента обратили на проблемы, связанные с выплатами защитникам Курской области. Путин выразил сожаление, что этот вопрос остался без внимания Минобороны, и пообещал, что ситуация будет исправлена. Глава государства сообщил, что все будет пересчитано, даже задним числом, и выплачено. Также президент заявил, что военные должны получать выплаты и за подбитую вражескую технику. Подарок от бойцов СВО Еще одной интересной деталью начала прямой линии стала копия боевого знамени с фронта, которую принес с собой Путин. Российскому лидеру знамя подарили бойцы 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Глава государства попросил развернуть флаг и рассказал ,что регулярно общается с участниками СВО, которые передают ему сувениры и шевроны. Он отметил, что ситуация на поле боя меняется кардинально, российские войска идут по всей линии фронта. Также президент обратился к бойцам и пожелал им удачи. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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безопасность, курская область, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Тихоокеанский флот ВМФ России, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Дуэль с Западом и ход СВО. О чем рассказал Путин за первый час прямой линии

Путин за первый час прямой линии предложил Западу дуэль и прокомментировал СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже час отвечает на вопросы россиян и журналистов, за это время он предложил тем, кто сомневается в возможностях "Орешника", высокотехнологичную дуэль, обратился к участникам СВО, пообещав решить вопросы с положенными им выплатами, и высказался о ситуации в Курской области.
Прямая линия Путина, совмещенная с итоговой пресс-конференцией, проходит в четверг в Гостином дворе. За первый час Путин ответил на 13 вопросов, из которых 5 касались темы СВО.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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13:37
Дуэль с Западом
Итоги года с Путиным не обошел стороной вопрос про новейшую баллистическую ракету средней дальности России "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет.
В этом контексте Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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Курск будет освобожден
Особое внимание Путин уделил вопросу о ситуации в Курской области. Президент заверил, что российские бойцы абсолютно точно выбьют вооруженные силы Украины с территории области, а жителям региона будут выдаваться сертификаты на восстановление жилья.
Кроме того, внимание президента обратили на проблемы, связанные с выплатами защитникам Курской области. Путин выразил сожаление, что этот вопрос остался без внимания Минобороны, и пообещал, что ситуация будет исправлена. Глава государства сообщил, что все будет пересчитано, даже задним числом, и выплачено.
Также президент заявил, что военные должны получать выплаты и за подбитую вражескую технику.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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13:30
Подарок от бойцов СВО
Еще одной интересной деталью начала прямой линии стала копия боевого знамени с фронта, которую принес с собой Путин. Российскому лидеру знамя подарили бойцы 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Глава государства попросил развернуть флаг и рассказал ,что регулярно общается с участниками СВО, которые передают ему сувениры и шевроны.
Он отметил, что ситуация на поле боя меняется кардинально, российские войска идут по всей линии фронта. Также президент обратился к бойцам и пожелал им удачи.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Путин о боеготовности российской армии - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин оценил боеготовность российской армии
13:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныТихоокеанский флот ВМФ РоссииПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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