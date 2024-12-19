https://ria.ru/20241219/putin-1990134714.html

Дуэль с Западом и ход СВО. О чем рассказал Путин за первый час прямой линии

Дуэль с Западом и ход СВО. О чем рассказал Путин за первый час прямой линии - РИА Новости, 19.12.2024

Дуэль с Западом и ход СВО. О чем рассказал Путин за первый час прямой линии

Президент России Владимир Путин уже час отвечает на вопросы россиян и журналистов, за это время он предложил тем, кто сомневается в возможностях "Орешника",... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:54:00+03:00

2024-12-19T13:54:00+03:00

2024-12-19T14:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже час отвечает на вопросы россиян и журналистов, за это время он предложил тем, кто сомневается в возможностях "Орешника", высокотехнологичную дуэль, обратился к участникам СВО, пообещав решить вопросы с положенными им выплатами, и высказался о ситуации в Курской области. Прямая линия Путина, совмещенная с итоговой пресс-конференцией, проходит в четверг в Гостином дворе. За первый час Путин ответил на 13 вопросов, из которых 5 касались темы СВО. Дуэль с ЗападомИтоги года с Путиным не обошел стороной вопрос про новейшую баллистическую ракету средней дальности России "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет. В этом контексте Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар. Курск будет освобожденОсобое внимание Путин уделил вопросу о ситуации в Курской области. Президент заверил, что российские бойцы абсолютно точно выбьют вооруженные силы Украины с территории области, а жителям региона будут выдаваться сертификаты на восстановление жилья. Кроме того, внимание президента обратили на проблемы, связанные с выплатами защитникам Курской области. Путин выразил сожаление, что этот вопрос остался без внимания Минобороны, и пообещал, что ситуация будет исправлена. Глава государства сообщил, что все будет пересчитано, даже задним числом, и выплачено. Также президент заявил, что военные должны получать выплаты и за подбитую вражескую технику. Подарок от бойцов СВО Еще одной интересной деталью начала прямой линии стала копия боевого знамени с фронта, которую принес с собой Путин. Российскому лидеру знамя подарили бойцы 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Глава государства попросил развернуть флаг и рассказал ,что регулярно общается с участниками СВО, которые передают ему сувениры и шевроны. Он отметил, что ситуация на поле боя меняется кардинально, российские войска идут по всей линии фронта. Также президент обратился к бойцам и пожелал им удачи. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/uspekhi-1990125926.html

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безопасность, курская область, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии, прямая линия с владимиром путиным — 2024