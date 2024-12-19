Дуэль с Западом и ход СВО. О чем рассказал Путин за первый час прямой линии
Путин за первый час прямой линии предложил Западу дуэль и прокомментировал СВО
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже час отвечает на вопросы россиян и журналистов, за это время он предложил тем, кто сомневается в возможностях "Орешника", высокотехнологичную дуэль, обратился к участникам СВО, пообещав решить вопросы с положенными им выплатами, и высказался о ситуации в Курской области.
Прямая линия Путина, совмещенная с итоговой пресс-конференцией, проходит в четверг в Гостином дворе. За первый час Путин ответил на 13 вопросов, из которых 5 касались темы СВО.
Дуэль с Западом
Итоги года с Путиным не обошел стороной вопрос про новейшую баллистическую ракету средней дальности России "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет.
В этом контексте Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.
Курск будет освобожден
Особое внимание Путин уделил вопросу о ситуации в Курской области. Президент заверил, что российские бойцы абсолютно точно выбьют вооруженные силы Украины с территории области, а жителям региона будут выдаваться сертификаты на восстановление жилья.
Кроме того, внимание президента обратили на проблемы, связанные с выплатами защитникам Курской области. Путин выразил сожаление, что этот вопрос остался без внимания Минобороны, и пообещал, что ситуация будет исправлена. Глава государства сообщил, что все будет пересчитано, даже задним числом, и выплачено.
Также президент заявил, что военные должны получать выплаты и за подбитую вражескую технику.
Подарок от бойцов СВО
Еще одной интересной деталью начала прямой линии стала копия боевого знамени с фронта, которую принес с собой Путин. Российскому лидеру знамя подарили бойцы 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Глава государства попросил развернуть флаг и рассказал ,что регулярно общается с участниками СВО, которые передают ему сувениры и шевроны.
Он отметил, что ситуация на поле боя меняется кардинально, российские войска идут по всей линии фронта. Также президент обратился к бойцам и пожелал им удачи.