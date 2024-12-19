https://ria.ru/20241219/putin-1990134271.html

Путин прокомментировал ЧП с затопленными танкерами в Керченском проливе

Путин прокомментировал ЧП с затопленными танкерами в Керченском проливе - РИА Новости, 19.12.2024

Путин прокомментировал ЧП с затопленными танкерами в Керченском проливе

Нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, необходимо вытащить танкеры на берег, заявил президент... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:53:00+03:00

2024-12-19T13:53:00+03:00

2024-12-19T13:54:00+03:00

керченский пролив

россия

черное море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, необходимо вытащить танкеры на берег, заявил президент России Владимир Путин. "Где-то в мае, часть этого материала - мазута - залегла уже на дно, и где-то в мае он может при других температурах подняться и тоже выбрасываться. И поэтому нужно уже сейчас готовиться и к тому моменту, когда температура воды поднимется. И нужно сейчас уже думать о том, что нам делать с подъемом. Так или иначе нужно уже сейчас вытаскивать подзатопленные танкеры на берег", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html

https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html

керченский пролив

россия

черное море

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керченский пролив, россия, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество