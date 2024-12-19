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Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос о "слабости" России - РИА Новости, 19.12.2024
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13:53 19.12.2024 (обновлено: 14:59 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990133868.html
Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос о "слабости" России
Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос о "слабости" России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос о "слабости" России
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии процитировал американского писателя Марка Твена, отвечая на вопрос о "слабости России". РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии процитировал американского писателя Марка Твена, отвечая на вопрос о "слабости России".Такое утверждение прозвучало от американского журналиста Кира Харди Бреннана-Симмонса, представляющего телеканал NBC. По его словам, при встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом российский лидер якобы будет находиться в более слабом положении. Путин отметил, что придерживается другой точки зрения."Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года, потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной. Мы уже мало от кого зависим. Мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики. &lt;...&gt; Боеготовность наших вооруженных сил находится на самом высоком месте в мире. То же самое касается оборонной промышленности, мы наращиваем производство всего того, что нужно для нашей армии и флота, причем и на текущий момент, и на перспективу. Делаем это уверенно, быстрыми темпами, чего не скажешь о наших противниках", — подчеркнул президент.Так, он обратил внимание, что один 155-миллиметровый снаряд два года назад стоил две тысячи евро, а теперь — восемь. Если ситуация будет развиваться таким же темпами, то странам НАТО не будет хватать не только двух, но и трех процентов на оборонные расходы. В заключение глава государства процитировал Марка Твена. Кому бы ни хотелось представить Россию ослабленной &lt;...&gt;. Хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: &quot;Слухи о моей смерти сильно преувеличены&quot;.Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу передачи превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые применили нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, сша, дональд трамп, нато, nbc, политика
Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, США, Дональд Трамп, НАТО, NBC, Политика
Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос о "слабости" России

Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос о якобы слабости России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии процитировал американского писателя Марка Твена, отвечая на вопрос о "слабости России".
Такое утверждение прозвучало от американского журналиста Кира Харди Бреннана-Симмонса, представляющего телеканал NBC. По его словам, при встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом российский лидер якобы будет находиться в более слабом положении.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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Путин отметил, что придерживается другой точки зрения.
"Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года, потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной. Мы уже мало от кого зависим. Мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики. <...> Боеготовность наших вооруженных сил находится на самом высоком месте в мире. То же самое касается оборонной промышленности, мы наращиваем производство всего того, что нужно для нашей армии и флота, причем и на текущий момент, и на перспективу. Делаем это уверенно, быстрыми темпами, чего не скажешь о наших противниках", — подчеркнул президент.
Так, он обратил внимание, что один 155-миллиметровый снаряд два года назад стоил две тысячи евро, а теперь — восемь. Если ситуация будет развиваться таким же темпами, то странам НАТО не будет хватать не только двух, но и трех процентов на оборонные расходы.
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В заключение глава государства процитировал Марка Твена.
«

Кому бы ни хотелось представить Россию ослабленной <...>. Хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе
Владимир Путин
Президент
Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу передачи превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые применили нейросеть от "Сбера" GigaChat.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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